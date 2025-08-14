Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeugreifen beschädigt
Oldisleben (ots)
Bislang unbekannte Täter verursachten im Zeitraum Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag, 09.15 Uhr, Sachschaden an einem Fahrzeug in der Weststraße. Die Täter beschädigten einen der Reifen des Fiat, sodass aus diesem die Luft entwich.
Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die den Tathergang oder verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.
Aktenzeichen: 0210766
