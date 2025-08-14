PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rangieren - Frau verletzt

Sondershausen (ots)

Am Planplatz ereignete sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Beim Rangieren kam es durch den Fahrer eines Ford vermutlich zu einem Bedienfehler, wodurch das Fahrzeug mit einer Frau und zwei weiteren Autos zusammenstieß. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand schätzungsweise ein Sachschaden von mehr als 15000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 14:46

    LPI-NDH: Lkw Anhänger beschädigt

    Nordhausen (ots) - Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, den 5. August, bis Donnerstag, den 14. August, 07.30 Uhr. Die Täter durchtrennten diverse Kabel eines Sattelaufliegers im Kommunikationsweg. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:48

    LPI-NDH: Verletzter nach Verkehrsunfall

    Lengefeld (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 an der Lengefelder Warte. Im Bereich der Anschlussstelle von Bickenriede fuhr ein Pkw auf die Bundesstraße auf und kollidierte hierbei mit einem vorfahrtsberechtigten Auto. Ein Fahrzeuginsasse wurde durch den Aufprall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:48

    LPI-NDH: Radfahrer stoßen zusammen - ein Beteiligter flüchtet

    Esperstedt (ots) - auf dem Unstrut-Werra-Radweg bei Esperstedt ereignete sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam der derzeit unbekannte Fahrer eines E-Bikes zu Fall. Der 64-Jährige konnte dem Verunfallten nicht mehr ausweichen, stieß mit ihm zusammen und verletzte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren