Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Rangieren - Frau verletzt

Sondershausen (ots)

Am Planplatz ereignete sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Beim Rangieren kam es durch den Fahrer eines Ford vermutlich zu einem Bedienfehler, wodurch das Fahrzeug mit einer Frau und zwei weiteren Autos zusammenstieß. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand schätzungsweise ein Sachschaden von mehr als 15000 Euro.

