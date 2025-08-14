Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw Anhänger beschädigt

Nordhausen (ots)

Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, den 5. August, bis Donnerstag, den 14. August, 07.30 Uhr. Die Täter durchtrennten diverse Kabel eines Sattelaufliegers im Kommunikationsweg.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0210584

