LPI-NDH: Ladendieb setzt sich zur Wehr und flüchtet

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich in einem Supermarkt am Kreuzgraben gegen 17 Uhr ein Ladendiebstahl. Ein derzeit unbekannter Täter wurde durch Marktmitarbeiter dabei beobachtet, wie er mehrere Tafeln Schokolade in seinem mitgeführten Rucksack verstaute und so versuchte, diese an der Kasse, ohne das nötige Entgelt aufzubringen, vorbeizuführen und zu entwenden. Die Tafeln gab er nach dem ansprechen an den Marktmitarbeiter heraus. In einem unbeobachteten Moment stieß der Täter den Mitarbeiter und versuchte zu flüchten. Auf der Flucht rannte der Unbekannte gegen deine Zugangstür und beschädigte die erheblich. Erneut konnte der Mann festgehalten werden, sich aber wieder losreißen. Er entkam in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0211689

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

