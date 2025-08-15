PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Coffee with a Cop" - Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

LPI-NDH: "Coffee with a Cop" - Kommen Sie mit uns ins Gespräch!
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem Kaffee, Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ganz entspannt mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? In Bad Frankenhausen kein Problem!

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt Sie herzlich zu "Coffee with a Cop" am 20. August von 13 bis 17 Uhr auf den Marktplatz ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen. Auch die polizeiliche Einstellungsberatung ist vor Ort und informiert über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Die polizeiliche Beratungsstelle steht Ihnen mit Informationen und Tipps über sämtliche Maschen des Trickbetruges zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Hinweise zum Einbruchsschutz.

Und natürlich kommen auch die kleinen Gäste nicht zu kurz: Ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad sowie die Verkehrsprävention sind vor Ort - Polizei zum Anfassen und Erleben!

Die frisch zubereiteten Heißgetränke eines erfahrenen Coffee-Bikers erhalten Sie kostenfrei - als Einladung von uns an Sie. Kommen Sie vorbei, genießen Sie ein Getränk in entspannter Atmosphäre und lernen Sie uns persönlich kennen - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 15:46

    LPI-NDH: Fahrzeugreifen beschädigt

    Oldisleben (ots) - Bislang unbekannte Täter verursachten im Zeitraum Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag, 09.15 Uhr, Sachschaden an einem Fahrzeug in der Weststraße. Die Täter beschädigten einen der Reifen des Fiat, sodass aus diesem die Luft entwich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die den Tathergang oder verdächtige Personen beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:47

    LPI-NDH: Unfall beim Rangieren - Frau verletzt

    Sondershausen (ots) - Am Planplatz ereignete sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Beim Rangieren kam es durch den Fahrer eines Ford vermutlich zu einem Bedienfehler, wodurch das Fahrzeug mit einer Frau und zwei weiteren Autos zusammenstieß. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand schätzungsweise ein Sachschaden von mehr als ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 14:46

    LPI-NDH: Lkw Anhänger beschädigt

    Nordhausen (ots) - Einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursachten unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, den 5. August, bis Donnerstag, den 14. August, 07.30 Uhr. Die Täter durchtrennten diverse Kabel eines Sattelaufliegers im Kommunikationsweg. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren