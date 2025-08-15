Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: "Coffee with a Cop" - Kommen Sie mit uns ins Gespräch!

Bild-Infos

Download

Bad Frankenhausen (ots)

Bei einem Kaffee, Latte Macchiato oder einem anderen Heißgetränk ganz entspannt mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? In Bad Frankenhausen kein Problem!

Die Landespolizeiinspektion Nordhausen lädt Sie herzlich zu "Coffee with a Cop" am 20. August von 13 bis 17 Uhr auf den Marktplatz ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei ins Gespräch zu kommen. Auch die polizeiliche Einstellungsberatung ist vor Ort und informiert über Karrieremöglichkeiten bei der Polizei.

Die polizeiliche Beratungsstelle steht Ihnen mit Informationen und Tipps über sämtliche Maschen des Trickbetruges zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Hinweise zum Einbruchsschutz.

Und natürlich kommen auch die kleinen Gäste nicht zu kurz: Ein Streifenwagen, ein Polizeimotorrad sowie die Verkehrsprävention sind vor Ort - Polizei zum Anfassen und Erleben!

Die frisch zubereiteten Heißgetränke eines erfahrenen Coffee-Bikers erhalten Sie kostenfrei - als Einladung von uns an Sie. Kommen Sie vorbei, genießen Sie ein Getränk in entspannter Atmosphäre und lernen Sie uns persönlich kennen - wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell