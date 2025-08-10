Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 91-jähriger Frau aus Baltmannsweiler

Reutlingen (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.08.2025, 12.38 Uhr

Baltmannsweiler (ES):

Die 91-jährige Frau, nach welcher die Polizei seit Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften gefahndet hatte, ist am Sonntagnachmittag südöstlich von Baltmannsweiler lebend aufgefunden worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Frau wird hiermit zurückgenommen. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten die Redaktionen, das zu Fahndungszwecken bereitgestellte Lichtbild der Vermissten aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

