Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sachbeschädigung an Kfz; Zigarettenautomat angegangen; Brand; Trunkenheitsfahrten; Verkehrsunfälle; Firmeneinbruch; Körperverletzung

Reutlingen (ots)

Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass in der Nacht zum Sonntag zwei Jugendliche nach mehreren Sachbeschädigungen auf frischer Tat festgenommen werden konnten. Gegen 4 Uhr konnte die Anwohnerin zunächst laute Geräusche in der Einsteinstraße hören. Bei der anschließenden Nachschau beobachtete sie zwei Jugendliche, welche an mehreren Fahrzeugen während der Vorbeifahrt mit ihrem E-Scooter die Außenspiegel beschädigten. Nachdem die Beiden durch die Frau angesprochen wurden, flüchteten diese noch vor Eintreffen der verständigten Polizei. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen in der Mittnachtstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der jüngere der Beiden räumte hierbei die Sachbeschädigung ein. Durch die eingesetzten Streifen konnten in den umliegenden Straßen mindestens acht beschädigte Pkw vorgefunden werden. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat angegangen

Zwei bislang unbekannt Täter haben in der Samstagnacht versucht einen Zigarettenautomaten in der Sickenhäuser Straße aufzubrechen. Gegen 23.50 Uhr wurde ein Anwohner zunächst auf verdächtige Schlaggeräusche aufmerksam. Kurz danach konnte er zwei dunkel gekleidete Personen beobachten, welche sich mit einem Brecheisen an dem an einer Hausfassade angebrachten Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der Zeuge sprach die beiden Täter in der Folge an, woraufhin diese unerkannt flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an welcher mehrere Streifen beteiligt waren, konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. Der Automat hielt dem Aufbruchsversuch stand, der entstandene Sachschaden wird auf circa 250 Euro beziffert.

Trochtelfingen (RT): Brand im Motorraum von Mähdrescher

Zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand rückten Feuerwehr und Polizei am Samstagabend auf ein Getreidefeld nahe der Kreisstraße 7835 zwischen Harthausen und Trochtelfingen aus. Gegen 21.15 Uhr bemerkte ein Zeuge Flammen im Bereich des Motorraums der Landmaschine und informierte den Fahrer. Trotz sofortiger Löschversuche gelang es erst der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften ausgerückt war, den Brand zu löschen. Ursache dürfte hierbei ein technischer Defekt gewesen sein, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Bempflingen (ES): Nach Trunkenheitsfahrt Widerstand geleistet

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen 47-jährigen Kleinkraftradlenker. Der Mann war einer Streife in der Nacht zum Sonntag aufgefallen, als er gegen 23 Uhr beim Erkennen des Polizeifahrzeuges plötzlich in eine Hofeinfahrt in der Nürtinger Straße einbog und dort seinen Motorroller abstellte. Als die Streifenwagenbesatzung den Rollerfahrer kontrollieren wollte, ergriff dieser zu Fuß die Flucht, konnte aber von den hinterhereilenden Beamten schließlich eingeholt und festgehalten werden. In der Folge leistete der 47-Jährige erheblichen Widerstand, so dass ihm mit Unterstützung einer weiteren Streifenwagenbesatzung Handschließen angelegt werden mussten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa einem Promille, weswegen eine Blutprobe angeordnet wurde. Zwei Polizeibeamte wurden durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen erlitt ein 73-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag gegen 11.45 Uhr in der Gerberstraße ereignet hat. Der Senior befuhr mit seinem motorisierten Rollstuhl die Gerberstraße in Richtung Metabo-Allee, als er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Seat Alhambra missachtete und mit diesem kollidierte. Der Krankenfahrstuhl kippte in Folge des Aufpralls um, so dass der 73-Jährige herausstürzte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt.

Kusterdingen (TÜ): Alkoholisierter Krankenfahrstuhlfahrer

Der Fahrer eines motorisierten Krankenfahrstuhls hat am frühen Samstagabend auf der Bundesstraße 28 einen Einsatz der Polizei verursacht. Gegen 18.10 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Senior, welcher mit seinem Gefährt auf der B 28 in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann kurz vor der Ausfahrt Kusterdingen-Jettenburg feststellen und sicher von der Bundesstraße eskortieren. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 85-Jährige nicht unerheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von fast 1,5 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Balingen (ZAK): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Konrad-Adenauer-Straße im Ortsteil Frommern sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Zwischen 18.00 und etwa 9.00 Uhr verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zum Außengelände und gelangten anschließend gewaltsam über einen Seiteneingang in die Geschäftsräume. Dort wurden mehrere Zimmer nach Stehlenswertem durchsucht. Ob die Kriminellen etwas erbeutet haben, steht bislang noch nicht fest. Das Polizeirevier Balingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

Balingen (ZAK): Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich Samstagnacht auf der Kreisstraße 7130 zwischen der Waldhofkreuzung und dem Ortsteil Erzingen ereignet hat. Der 51-jährige Unfallverursacher fuhr gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Erzingen, als er nach rechts von der Fahrbahn geriet und erst nach etwa 300 Metern im Grünstreifen zum Stehen kam. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahrnehmen, was ein durchgeführter Atemalkoholtest mit über 2 Promille auch bestätigte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zudem war der 51-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der VW Golf wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Schömberg (ZAK): Motorradfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 55 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße 7170 erlitten. Der Mann war kurz nach 15 Uhr mit seiner BMW auf der Kreisstraße von Schömberg kommend in Richtung Ratshausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. In einem angrenzenden Gebüsch kam der Kradlenker schließlich zum Liegen. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 55-Jährige vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Albstadt (ZAK): Durch Pfefferspray verletzt

Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen in der Bahnhofstraße in Albstadt gekommen. Um 4.25 Uhr versprühte ein bislang unbekannter Täter vor einer dortigen Gaststätte Reizgas und flüchtete in der Folge unerkannt in Richtung Innenstadt. Ein 43-Jähriger erlitt hierdurch leichte Verletzungen, weshalb dieser durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden musste. Eine weitere Person wurde ebenfalls leicht verletzt, eine medizinische Behandlung lehnte diese jedoch ab. Die Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell