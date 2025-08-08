Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Arztpraxis eingebrochen, Unfall, Fahrzeuge beschädigt, Kind aus Fenster gestürzt, Gewalttätiger Ladendieb

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Einbruch in Arztpraxis (Zeugenaufruf)

In eine Arztpraxis in der Kelternstraße in Neuhausen ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und 6.50 Uhr versuchte ein Unbekannter zunächst vergeblich, sich über zwei Türen Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Schließlich schlug der Täter ein Fenster ein und gelangte so in die Praxis. Daraus entwendete er unter anderem Wechselgeld aus einer Kasse und einen Tresor samt Inhalt. Das Polizeirevier Metzingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht aktuell von einem Zusammenhang zu einem zurückliegenden Einbruch in eine Metzgerei in der Kelternstraße Anfang August sowie eine Arztpraxis in der Metzinger Straße Ende Juli aus (Bezugsmeldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6088715 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6089874) . Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder machen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 zu melden. (rd)

Lichtenstein (RT): Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Bei einem Unfall in der Braikestraße in Unterhausen ist am Donnerstagmittag ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro entstanden. Kurz nach 12.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter die Ludwigstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Braikestraße übersah er offensichtlich eine bevorrechtigte 25 Jahre alte Skoda-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Infolge der Kollision wurde der Skoda noch gegen einen Bordstein geschleudert. Verletzt wurde niemand. (gj)

Esslingen (ES): Neufahrzeuge mutwillig beschädigt (Zeugenhinweise)

Vandalen haben in der Zeit von Sonntag, 3.8.2025, bis Freitagmittag, 11.15 Uhr, mehrere Fahrzeuge im Wannenrain in Weil beschädigt. Die Unbekannten drangen hierzu in das umzäunte und abgesicherte Firmengelände ein und beschädigten insgesamt acht, nicht zugelassene Fahrzeuge der Marke VW, indem sie auf die Wagen einschlugen und eintraten. Der angerichtete Sachschaden wird auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 entgegen. (gj)

Balingen (ZAK): Kleinkind bei Sturz aus Fenster schwerverletzt

Ein zweieinhalbjähriges Kind ist am Donnerstagvormittag in der Wielandstraße unter noch ungeklärten Umständen aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gefallen und mehrere Meter tief zu Boden gestürzt. Kurz vor 11.30 Uhr hatten Zeugen den Notruf getätigt, woraufhin der Rettungsdienst und die Polizei ausrückten. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Junge mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an. (gj)

Albstadt (ZAK): Ladendieb verletzt Marktmitarbeiter und flüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und eines Körperverletzungsdelikts ermittelt das Polizeirevier Albstadt seit Freitagvormittag gegen einen noch Unbekannten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann gegen 10.30 Uhr im Rewe-Markt in der Straße Im Wiesengrund in Truchtelfingen bei einem Diebstahl von Angestellten ertappt. Ein 61-jähriger Mitarbeiter stellte den Dieb und bat ihn ins Büro, wo er die entwendete Ware herausgab. Anschließend verließen die beiden die Filiale, um den Ausweis des Ladendiebs zu holen. Einige Zeit später fanden dann Zeugen den Marktmitarbeiter verletzt auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes liegend vor. Er wurde durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Ladendieb und Täter war geflüchtet. Zeugen, die Hinweise auf das Geschehen, das sich zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr zugetragen hat und insbesondere auf den Flüchtigen geben können werden gebeten, sich beim Polizeirevier Albstadt unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (gj)

