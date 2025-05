Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alarm ausgelöst

Sondershausen (ots)

Nach bisherigen Ermittlungen versuchten bislang unbekannte Täter sich widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude der Stadtwerke Am Schlosspark zu verschaffen. Die Täter lösten am Sonntag in einem Zeitraum von 22 Uhr bis 22.25 Uhr einen Sicherheitsalarm aus. Sie gelangten nicht in das Objekt und verursachten lediglich Beschädigungen an einer Zugangstür.

Die Polizeibeamten des Kyffhäuserkreises leiten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren. Augenzeugen, die den Tathergang oder verdächtige Personen beobachten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0134000

