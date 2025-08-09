PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalzusammenstoß

Reutlingen (ots)

Straßberg (ZAK): Frontalzusammenstoß

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Freitagabend auf der Bundesstraße 463 in Höhe der Gemeinde Straßberg ereignet. Gegen 21.45 Uhr teilten mehrere Anrufer über die Rettungsleitstelle einen Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw mit. Ersten Ermittlungen zu Folge war ein 61 Jahre alter Dacia-Fahrer aus unbekannter Ursache heraus auf seinem Weg von Winterlingen in Richtung Albstadt in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Lkw eines 58-Jährigen kollidiert. Die Feuerwehr, die mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, rettete den schwerverletzten Dacia-Fahrer aus seinem Pkw. Anschließend musste er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge durch Abschleppdienste waren beide Richtungsfahrbahnen bis 00.15 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

