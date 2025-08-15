PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fensterscheibe an Schule zerstört - Polizei ermittelt

Bad Langensalza (ots)

In der Zeit von Donnerstag 16 Uhr bis Freitag 05.30 Uhr kam es in der Hannoverschen Straße an einer Schule zu einer Sachbeschädigung. Vermutlich hatten derzeit Unbekannte mit einem Luftgewehr eine Fensterscheibe beschädigt, in dem ein Projektil das Glas durchschlug. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa eintausend Euro.

Zur Tat hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0211852

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

