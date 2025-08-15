Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw rast in Hauswand - zwei Schwerverletzte
Niederspier (ots)
Am Freitagmorgen ereignete sich in der Otterstedter Straße gegen 07 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Skoda mit einer Hauswand kollidierte. Die Fahrzeugführerin und ein achtjähriges Kind, welches sich mit in dem Fahrzeug befand, wurden bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Das Wohnhaus ist weiterhin bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auch mehrere zehntausend Euro beziffert.
