Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorrad und Auto kollidieren - Biker leicht verletzt

Greußen (ots)

In der Lindenstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ein Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Motorrades und eines Pkws. Bei dem Abbiegen eines Linienbusses durchfuhr der 42-jährige Motorradfahrer eine Lücke zwischen dem Bus und einem Auto. Hierbei verlor der Kraftradfahrer die Kontrolle über sein Zweirad und prallte mit dem Auto zusammen. Er trug hierbei leichte Verletzungen davon.

Bei der Verkehrstüchtigkeitsüberprüfung stellten Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser fest, dass der Motorradfahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Durch die Beamten wird nun wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

