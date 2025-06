Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Rahmen des Rhön-Radmarathons

Kaltennordheim (ots)

Am Pfingstsonntag kam es im Rahmen des Rhön-Radmarathons zu einem Verkehrsunfall. Auf der Teilstrecke zwischen Unterweid und Kaltenwestheim wendete ein Radsportler sein Rad und übersah hierbei einen weiteren Teilnehmer, so dass beide miteinander kollidierten. Einer der Beteiligten kam infolge des Zusammenstoßes zu Fall und wurde in den Straßengraben geschleudert. Durch den Sturz verlor er kurzzeitig das Bewustsein und wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht. Der andere Beteiligte kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

