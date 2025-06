Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: zwei Weingläser zu viel

Suhl (ots)

Am 07.06.2025 um 02:15 Uhr wurde eine 50-jährige Frau in der Ortslage Brünn einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem sie auf einem Vorderreifen nur noch auf der Felge unterwegs war. Auf Nachfrage gab die Frau an, vor Fahrtantritt nur zwei Gläser Wein getrunken zu haben. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. In der Folge wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurde sie zur Blutentnahme ins Klinikum Hildburghausen verbracht.

