LPI-NDH: Werkzeuge entwendet - Hoher Beuteschaden entstanden

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Zeit von Donnerstag 17.30 Uhr bis Freitag 07 Uhr entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in einem Supermarkt Elektrowerkzeuge im Wert von etwa zweitausend Euro. Die Arbeitsgeräte waren zur Tatzeit innerhalb eines Gebäudes in der Hugo-Engelamnn-Straße abgelegt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

