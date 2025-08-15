LPI-NDH: Werkzeuge entwendet - Hoher Beuteschaden entstanden

Lutter (ots) - Auf der Kreisstraße 231, zwischen Lutter und Uder, ereignete sich am Donnerstag gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mopedfahrer und seine Mitfahrerin verletzt wurden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 16-Jährige mit seiner Sozia in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Beide Jugendlich im Alter von 16 Jahren wurden verletzt und medizinisch versorgt. Rückfragen bitte an: ...

