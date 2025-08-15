PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gefährliches Hobbby von Kindern und Jugendlichen - die Polizei warnt vor schweren Unfällen

Roßleben-Wiehe (ots)

Derzeit suchen viele Leute bei sengender Hitze die Abkühlung im kühlen Nass. So wurden durch Passanten am Donnerstag bei Roßleben Jugendliche dabei beobachtet, wie sie von einer Brücke in die Unstrut gesprungen sind, um dem Badespaß zu frönen. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und ermahnten die waghalsigen Brückenspringer eindringlich zur Vorsicht.

Aufgrund der andauernden Hitze führen auch größere Flüsse derzeit Niedrigwasser. Hierdurch birgt jeder Sprung in Flüsse mit dem Ziel der Erfrischung die Gefahr, sich schwer zu verletzten.

Es wird dringend hiervon abgeraten!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

