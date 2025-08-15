Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnhausbrand endet glimpflich

Bleicherode (ots)

Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Hauptstraße zu einem Wohnhausbrand. Durch den schnellen Einsatz der Kameraden der örtlichen Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die gesamte Gebäudesubstanz verhindert werden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Gegenwärtig werden die Ermittlungen zur Ursache des Brands aufgenommen. Ein vorläufiges Ergebnis sowie eine Schadenssumme liegen noch nicht vor.

