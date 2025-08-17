Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer in Bad Langensalza

Bad Langensalza (ots)

Am frühen Morgen des 15.08.2025, gegen 04:40 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Bürger persönlich auf der Wache der Polizeistation Bad Langensalza und teilte mit, dass eine männliche Person in diesem Moment die Bushaltestelle im Bereich der VR-Bank mit Graffiti besprüht. Durch die Beamten konnte im Anschluss bestätigt werden, dass zwei Glasscheiben der Bushaltestelle auf einer Fläche von 150 x 150 cm mit gelber Farbe besprüht wurden. Der Täter war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte der 35- Jährige Täter festgestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti gem. § 303 StGB wurde gegen ihn eingeleitet.

