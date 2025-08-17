Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: PKW-Fahrer führt ein unversichertes Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel
Mühlhausen (ots)
Am Samstag, den 16.08.2025 um 14:40 Uhr befuhr ein 26 -Jähriger mit seinem Pkw die Wendewehrstraße in 99974 Mühlhausen. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Pkw keinen aktuellen Versicherungsschutz besitzt und zur Entstempelung ausgeschrieben ist. Der Fahrzeugführer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Methamphetamin. Bei dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss eine Blutentnahme im Hufeland Klinikum in Mühlhausen durchgeführt. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.
