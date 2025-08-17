Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Besuch mit Folgen

Nordhausen (ots)

Ein Fall in der Stolberger Straße in Nordhausen beschäftigte die Polizei am Freitagabend. Hier trafen sich drei Freunde in einer Wohnung. Aus nicht klärbaren Umständen kam es hier zum Streit zwischen den Dreien, in dessen Folge Einer gehen musste. Verärgert über den Ausschluss schlug der 30jährige Nordhäuser auf eine 28jährige ein und verletzte diese dabei leicht. Er verließ die Wohnung noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Geschädigte wollte sich medizinisch nicht behandeln lassen, machte auch so keine Angaben zum Vorfall, was die Ermittlungen für die Polizei erschwert. Die Personalien zum 30jährigen Nordhäuser konnten jedoch ermittelt werden. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten.

