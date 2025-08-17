PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Besuch mit Folgen

Nordhausen (ots)

Ein Fall in der Stolberger Straße in Nordhausen beschäftigte die Polizei am Freitagabend. Hier trafen sich drei Freunde in einer Wohnung. Aus nicht klärbaren Umständen kam es hier zum Streit zwischen den Dreien, in dessen Folge Einer gehen musste. Verärgert über den Ausschluss schlug der 30jährige Nordhäuser auf eine 28jährige ein und verletzte diese dabei leicht. Er verließ die Wohnung noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Geschädigte wollte sich medizinisch nicht behandeln lassen, 
machte auch so keine Angaben zum Vorfall, was die Ermittlungen für 
die Polizei erschwert. Die Personalien zum 30jährigen Nordhäuser 
konnten jedoch ermittelt werden. Er muss sich nun wegen 
Körperverletzung und Hausfriedensbruch verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

