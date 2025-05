Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Am Samstag flüchtete ein Autofahrer nach einem Zusammenstoß in Esens. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße gegen einen schwarzen VW Caddy. Das Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß im hinteren Bereich beschädigt. Ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei Esens nimmt unter 04971 926500 sachdienliche Hinweise entgegen.

Durch einen Sprung vom Fahrrad konnte ein Radfahrer am Montag in Esens Schlimmeres verhindern. Ein 55-jähriger VW Caddy-Fahrer war gegen 13.15 Uhr aus der Stadtmitte kommend unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Wittmunder Straße nach links in diese einbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtberechtigten 56 Jahre alten Radfahrer. Dieser sprang geistesgegenwärtig vom Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Verletzt wurde niemand.

