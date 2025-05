Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrer schwer verletzt

In Wiesmoor sind am Montag ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammengestoßen. Ein 67 Jahre alter Fahrradfahrer war gegen 7 Uhr auf dem Jannburger Weg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen schnitt er beim Linksabbiegen auf die Hauptstraße die Kurve. Ein 46-jähriger VW-Fahrer bog im selben Moment nach rechts in den Jannburger Weg ab. Beide stießen frontal zusammen. Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Aurich - Unfallfahrer gesucht

Ein Unfallverursacher ist in der Nacht auf Montag in Aurich geflüchtet. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 7 Uhr, fuhr ein derzeit unbekannter Autofahrer auf der Kirchdorfer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungstand stieß er auf Höhe der Hausnummer 168 erst mit einem Reh zusammen und danach gegen eine am Straßenrand stehende Abfalltonne. Das Reh verendete vor Ort, die Tonne wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne erforderliche Maßnahmen zu treffen. Hinweise auf den Fahrer nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Ein Autofahrer entfernte sich am Montag in Norden unerlaubt. Ein derzeit unbekannter Autofahrer stieß auf einem Supermarktparkplatz in der Gewerbestraße gegen die Stoßstange eines silbernen Audi A6. Der Unfall ereignete sich zwischen 13.40 Uhr und 14 Uhr. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 Zeugenhinweise entgegen.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Blockhütte in Brand geraten

Am Montag hat es in Wiesmoor gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 13.30 Uhr eine Blockhütte in der Fliederstraße in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergriff. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hinte - Jugendtreff brannte

In der Nacht auf Montag ist in Hinte ein Feuer ausgebrochen. Im Ammolandsweg brach kurz vor Mitternacht ein Feuer beim dortigen Jugendtreff aus. Hierbei handelte es sich um zwei Überseecontainer mit Überdachung und PV-Anlage. Die Container und der dazwischenliegende Verschlag brannten komplett aus. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der geschätzte Schaden lag bei 20 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

