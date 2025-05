Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Bäckereischild entwendet

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Krummhörn ein Schild entwendet. Unbekannte Täter entfernten in der Straße Dorfgasse das Schild einer Bäckerei, welches auf dortige Parkmöglichkeiten hinwies, und flüchteten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Pewsum unter 04923 805710 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Osteel/Marienhafe - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung Zeugen. Am Sonntag gegen 18.55 Uhr wollten Polizeibeamte in Osteel einen derzeit unbekannten Motorradfahrer anhalten. Zuvor überholte er auf der Brookmerlander Straße in Richtung Marienhafe mehrere Autos auf dem Hinterrad. Als der Motorradfahrer die Anhaltesignale der Beamten bemerkte, versuchte er sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Er missachtete unter anderem das Rotlicht einer Ampel und fuhr rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit durch Marienhafe. Den eingesetzten Beamten gelang es nicht, den Motorradfahrer anzuhalten. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können und Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden. Unter der Telefonnummer 04931 9210 werden sämtliche Hinweise entgegengenommen.

Aurich - Durch unsichere Fahrweise aufgefallen

Am Sonntag fiel ein Autofahrer in Aurich durch eine sehr unsichere Fahrweise auf. Gegen 14 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein, dass ein Opel-Fahrer von Leer nach Aurich fuhr, dabei rote Ampeln missachtet habe und allgemein unsicher unterwegs sei. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug wenig später auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund ausfindig machen. Auf die Anhaltesignale reagierte der 77-jährige Fahrer jedoch zunächst nicht. Erst nach einiger Zeit gelang es den Beamten, das Auto zu stoppen. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten mithilfe spezieller Tests mehrere körperliche und kognitive Beeinträchtigungen des Mannes fest. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Norden - Unfallflucht

In Norden flüchtete am Wochenende ein Unfallverursacher. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Großen Mühlenstraße gegen einen geparkten grauen BMW und beschädigte dessen Fahrzeugfront. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr. Die Polizei Norden nimmt unter 04931 9210 sachdienliche Hinweise entgegen.

Brandgeschehen

Krummhörn - Brand

In Visquard hat es am Freitag gebrannt. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen in der Straße An der Warf zwei Holzbänke vor dem Jugend- und Kulturhaus gegen 12 Uhr Feuer. Das Feuer griff schnell auf das Gebäude über, sodass dieses nach kurzer Zeit in Vollbrand stand. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf 500 000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

