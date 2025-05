Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Lebensgefährlich verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Krummhörn hat es am Montag einen lebensgefährlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 81 Jahre alter Pedelec-Fahrer gegen 13.20 Uhr auf der Störtebeker Straße. Als er im Kreuzungsbereich die Schoonorther Landstraße in Richtung Upgant-Schott überqueren wollte, übersah er den vorfahrtberechtigten 22-jährigen Autofahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer zog sich durch die Wucht des Anstoßes lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

