Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in die Blasiikirche

Nordhausen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag suchten unbekannte Täter die Blasiikirche in Nordhausen heim. Sie entfernten die Bolzen der außenliegenden Türangeln an der massiven Eingangstür, ließen dann aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Auch hier sicherten die Beamten der Nordhäuser Polizei umfangreiche Spuren. 

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03631 
960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

