Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Digital aussagen: Polizeidirektion Lüneburg testet Onlinevernehmung

Lüneburg/Stade (ots)

Schneller, flexibler, barrierefrei: Die Polizeiinspektion Stade führt ab dem 1. April 2025 Befragungen erstmalig online per Videokonferenz durch. Bis zum 30. September 2025 testet die zur Polizeidirektion Lüneburg gehörende Stader Dienststelle niedersachsenweit als erste Inspektion, wie Onlinevernehmungen die Arbeit für die Ermittlungsbereiche sowie Bürgerinnen und Bürger erleichtern können.

Vernehmungen gehören zu den täglichen Aufgaben der Polizei. Bisher führen die Polizeibeamtinnen und -beamten in Niedersachsen die Befragungen überwiegend in den Dienststellen durch. Für diese Termine vor Ort müssen alle Beteiligten viel Zeit einplanen - insbesondere, wenn Personen an verschiedenen Orten involviert sind.

Das ändert die Onlinevernehmung als praktische Alternative zur traditionellen Befragung vor Ort. Auch, weil sie ohne großen Aufwand - von Zeuginnen und Zeugen über Beschuldigte bis hin zu Rechtsbeiständen und Behörden - alle relevanten Personen über räumliche Distanzen hinweg zusammenbringt. Durch digitale Vernehmungen entfallen außerdem Reisekosten und die Bearbeitung durch unterschiedliche Dienststellen.

Genauso fair wie Vernehmung in Präsenz

In der Pilotphase bis Ende September 2025 kommen in der Polizeiinspektion Stade Onlinevernehmungen bei einfacher bis mittlerer Kriminalität zum Einsatz. Dazu zählen etwa Unfallflucht, Körperverletzung, Diebstahl oder Sachbeschädigung. Bei der Onlinevernehmung wird sichergestellt, dass sie genauso ordnungsgemäß, sicher und fair durchgeführt wird wie eine klassische Vernehmung in Präsenz. Wichtig für Bürgerinnen und Bürger zu wissen: Die Polizei erfragt bei einer Onlinevernehmung niemals sensible Daten wie PIN- oder TAN-Nummern.

"Durch die Onlinevernehmung lassen sich Verfahren zügiger, kostengünstiger und effizienter bearbeiten. Gleichzeitig entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger, die eine Videokonferenz viel einfacher in ihren Alltag integrieren können", sagt der zuständige Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg Thomas Ring. "Ich freue mich sehr, dass wir in Stade als erste Polizeiinspektion in Niedersachen diese Möglichkeit nun umfangreich testen und einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einer modernen digitalen Polizei gehen."

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell