Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizeidirektion Lüneburg: Festnahmeerfolg bei organisierter Tätergruppierung

Lüneburg (ots)

In den späten Abendstunden des 27.02.2025 kam es im Nahbereich der BAB 7 im Landkreis Heidekreis zu einer Festnahme von drei niederländischen Staatsangehörigen durch Spezialeinheiten der Polizei Niedersachsen.

Aufgrund intensiver Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg im Nachgang einer Geldautomatensprengung in Hannover-Langenhagen am 27.02.2025 konnte ein Tatverdacht gegen die drei Festgenommenen begründet werden.

Das verunfallte Täterfahrzeug wurde beschlagnahmt und zunächst durch Delaborierer überprüft. Zu diesem Zwecke kam es kurzzeitig zu Sperrungen, welche zum Teil auch die BAB 7 betrafen.

Bei den Festgenommen handelt es sich um drei Männer im Alter von 30, 31 und 35 Jahren mit niederländischer Staatsangehörigkeit.

Die Verdächtigen sollen im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Niedersächsische Justizministerin, Dr. Kathrin Wahlmann, äußerte sich zum Ermittlungserfolg wie folgt:

"Ich gratuliere der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg zu diesem schnellen und spektakulären Fahndungserfolg. Die Ermittlerinnen und Ermittler unserer Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen stellen damit einmal mehr ihre hohe Schlagkraft und große Expertise unter Beweis. Sie sind einer der Garanten dafür, dass die Zahl der Gelautomatensprengungen in Niedersachsen zuletzt bereits deutlich zurückgegangen ist. Die Botschaft ist ganz klar: Geldautomatensprenger haben bei uns auch in Zukunft keine Chance. Wir werden - auch gemeinsam mit unseren internationalen Partnern - weiterhin alles dafür tun, diesen Bankräubern des 21. Jahrhunderts endgültig das Handwerk zu legen."

Niedersachsens Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, erklärt:

"Ich gratuliere allen Beteiligten zu diesem Fahndungserfolg und bedanke mich für den engagierten Einsatz! Der Fall demonstriert einmal mehr, dass sich die Polizei Niedersachsen im Phänomenbereich der Geldautomatensprengungen hervorragend aufgestellt hat. Täter werden in Niedersachsen einem hohen Fahndungsdruck ausgesetzt und können nicht davon ausgehen, ungeschoren davonzukommen."

Polizeipräsident Thomas Ring dazu:

"Dank intensiver Ermittlungen und der hervorragenden Zusammenarbeit unserer Ermittlerinnen und Ermittlern mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück ist hier ein toller Ermittlungserfolg gelungen. Die Festnahme der Tatverdächtigen bereits in den Abendstunden des gleichen Tages der Tat in Hannover-Langenhagen ist ein außergewöhnliches Beispiel behördenübergreifender Zusammenarbeit. Ich möchte mich daher bei allen beteiligten Einsatzkräften, insbesondere bei den Mobilen Einsatzkommandos, für ihr hohes Engagement und vorbildliches Einschreiten bedanken."

Dem schloss sich Bernard Südbeck, Leitender Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Osnabrück, an. "Wer in Niedersachsensen Geldautomaten sprengt, kann sich nicht sicher fühlen und muss jederzeit mit einer schnellen und konsequenten Verfolgung rechnen", so Südbeck.

