Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrrad aus Keller entwendet
Nordhausen (ots)
In der Rautenstraße verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zum Samstag unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Aus dem im Keller befindlichen Fahrradraum entwendete er dann ein erst zwei Wochen altes Mountainbike im Wert von 1.000 EUR. Bei diesem handelt es sich um ein vollgefedertes SCOTT Genius in der Farbe grün. Wer hat dieses Fahrrad gesehen? Wem wurde es vielleicht angeboten? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.
