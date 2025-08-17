PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aus Keller entwendet

Nordhausen (ots)

In der Rautenstraße verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zum Samstag unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus. Aus dem im Keller befindlichen Fahrradraum entwendete er dann ein erst zwei Wochen altes Mountainbike im Wert von 1.000 EUR. Bei diesem handelt es sich um ein vollgefedertes SCOTT Genius in der Farbe grün. Wer hat dieses Fahrrad gesehen? Wem wurde es vielleicht angeboten? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

