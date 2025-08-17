PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fragwürdiges Sportschießen führt zu Polizeieinsatz

Greußen (ots)

Am vergangenen Samstag wurde gegen 18:45 Uhr der Landeseinsatzzentrale der Polizei eine Personengruppe in der Andreas-Tentzel-Straße gemeldet, welche im dortigen Bereich mit einem vermutlichen Luftgewehr umherschiessen soll. Die Polizeibeamten verlegten zügig zum Einsatzort und trafen die beschriebene Gruppierung dort auch an. Nach den ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass hier auf eine selbstgebastelte Ringscheibe Schießübungen durchgeführt wurden. Andere Personen wurden weder verletzt noch konkret gefährdet. Ein klassisches Luftgewehr lag nach erster Prüfung nicht vor, der Besitzer der Langwaffe gab an, es handele sich um eine Softairwaffe. Diese wurde nun samt Munition in der Folge aus Gründen der waffenrechtlichen und somit auch strafrechtlichen Würdigung sowie aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

