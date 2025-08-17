Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Bruno S.

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit dem 13.08.2025 vermissten Bruno S. können eingestellt werden. Er wurde in der Nacht lebend von einem Jäger in einem Waldgebiet zwischen Nordhausen und Petersdorf aufgefunden. Der Vermisste ist in Anbetracht der Umstände wohlauf und wird derzeit im Krankenhaus medizinisch betreut.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

