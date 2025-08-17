Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ein gefährlicher "Streich" mit bösen Folgen

Eichsfeld (ots)

Am Samstagabend mussten die Beamten gegen 19:20 Uhr nach Leinefelde in die Schwellenbeize ausrücken. Eine 34jährige Pkw-Fahrerin war dort mit einem 18jährigen Mitfahrer eines anderen Pkws aneinander geraten. Was war passiert? Die 34jährige war zuvor von der Zeißstr. in Richtung Schwellenbeize gefahren. Aus dem vor ihr fahrendem Pkw spritzte ein Jugendlicher mit einer Wasserpistole aus dem Fenster heraus auf andere Fahrzeuge. So auch auf den Pkw der dahinter fahrenden Frau. Durch die Kombination mit der tief stehenden Sonne, dem plötzlichen unerwarteten Wasserstrahl und dem Kreisverkehr musste die Frau stark abbremsen. Anschließend fuhr sie dem Pkw hinterher um den Jugendlichen zur Rede zu stellen. In der Schwellenbeize kam es dann zu einer gegenseitigen Körperverletzung. Neben diesen beiden Anzeigen wird nun in einem Ermittlungsverfahren zu klären sein, ob durch den Einsatz der Wasserpistole gegen das fahrende Fahrzeug eine Gefährdung des Straßenverkehrs vorliegt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell