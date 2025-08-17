Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Man sollte nicht jeder Werbung trauen

Eichsfeld (ots)

Ein 44jähriger Eichsfelder wird bei einem Messengerdienst auf ein Werbebanner aufmerksam, wobei im Rahmen von Investments mit hohen Renditen geworben wird. Nach Bestätigung des Werbebanners kommt es zur Konservation mit den unbekannten Tätern über den besagten Messenger. Im Laufe der Zeit wird der 44jährige für Investments überzeugt und dazu veranlasst, hierzu eine APP auf sein Smartphone zu laden. In der Hoffnung auf hohe Rendite veranlasst der 44jährige in einem Zeitraum von 8 Wochen mehrere Überweisungen von seinem Girokonto auf verschiedene Konten im Ausland. Hierbei entsteht ihm ein finanzieller Nachteil im niedrigen fünfstelligen Bereich.

