LPI-NDH: Diebe im Hausflur

Nordhausen (ots)

In den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Johannes-Thal-Straße gelangten Diebe im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Die Täter entwendeten aus diesem einen gesicherten E-Roller. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Betrag.

Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Diebstahls ein. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0213536

