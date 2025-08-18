LPI-NDH: Blindgänger aufgefunden

Nordhausen (ots) - In der Straße Morgenröte stellte der Besitzer eines Ford Geländewagens ein Loch in der hinteren Seitentür auf der Fahrerseite fest. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 18.50 Uhr und 18.55 Uhr. Bei der Nachschau an dem Fahrzeug konnte festgestellt werden, dass das Loch durch einen Armbrustbolzen hervorgerufen wurde. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer ...

