Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Blindgänger aufgefunden
Breitenworbis (ots)
Am Sonntagnachmittag wurde durch einen Bürger bei Erdarbeiten in der Straße der Demokratie ein Blindgänger aufgefunden. Die Granate, die vermutlich aus dem 1. Weltkrieg stammt, wurde durch einen Delaborierungsdienst geborgen und fachgerecht abtransportiert. In der Folge wird der etwa 35 cm x 8 cm große Blindgänger unbrauchbar gemacht.
