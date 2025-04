Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus einem Geschäft Bargeld entwendet

Weimar (ots)

Am letzten Dienstag, während der Öffnungszeiten begab sich ein unbekannter Täter in ein Geschäft in der Weimarer Innenstadt. In einem unbeobachteten Moment öffnete er über einen Notschalter auf der Unterseite der Kasse die Schublade und entwendete in der Folge knapp 500 Euro. Er konnte unerkannt den Laden wieder verlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell