Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter gefasst

Apolda (ots)

Am 10.04.2025, 22:10 Uhr, besprühten zwei männliche Täter im Alter von 22 und 24 Jahren in der Stegmannstraße und Friedensstraße, Apolda, den Schallschutz/Trennwand an der Bahnanlage zur Gleisseite mit Graffiti. Die Bundespolizei wurde informiert und der Bahnverkehr wurde seitweise eingestellt Beim Eintreffen der Beamten konnten die Täter gestellt werden und einer polizeilichen Maßnahme unterzogen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1208 Euro. Die Täter bekommen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

