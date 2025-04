Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Kromsdorf (ots)

In der Zeit vom 04.04.2025, 11:00 Uhr, bis 10.04.2025, 15:00 Uhr, kam es in der Gemeinde Kromsdorf zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter besprühten die Kletterwand sowie die Tischtennisplatte des Spielplatzgeländes mit jeweils einem Hakenkreuz in gelber Farbe und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei unter 03644/541-0 entgegen.

