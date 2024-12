Polizei Köln

POL-K: 241219-2-K Unbekannte zünden Gasflaschen auf Spielplätzen in Köln-Dellbrück an - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag (19. Dezember) Gasflaschen auf zwei Spielplätzen in Köln-Dellbrück angezündet. In einem Fall soll eine Gasflasche explodiert sein und ein Klettergerüst beschädigt haben. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 2.20 Uhr die Feuerwehr, als er eine brennende Gasflasche in einem Spielhaus auf einem Spielplatz an der Dabringerhauser Straße feststellte. Rund 20 Minuten später explodierte eine weitere Gasflasche auf einem Spielplatz an der Rommerscheider Straße, wodurch ein Klettergerüst in Brand geriet. Ermittlungen zufolge soll eine Mülltonne mit Papiermüll und darin befindlichen Gasflaschen angezündet worden sein. Bereits eine Nacht zuvor (18. Dezember) sollen Unbekannte eine Gasflasche in dem Spielhaus auf dem Spielplatz an der Dabringerhauser Straße angezündet haben.

Zeugenaussagen zufolge soll kurz vor Eintreffen der Feuerwehr eine etwa 20 Jahre alte Person mit schmaler Statur, etwa 1.75 Meter groß und dunklen lockigen Haaren vom Gelände des Spielplatzes, über die Dabringerhauser Straße in Richtung Bergisch Gladbacher Straße, gelaufen sein. Die Person soll einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift "Berlin", eine kurze helle Hose sowie eine Winterjacke getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 43 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ja/sb)

