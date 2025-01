Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Berliner Straße

Schwelm (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.01.2025) um 16:35 Uhr wurde die Feuerwehr zur Kreuzung Berliner Str. / Prinzenstr. alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit zwei PKW bei dem eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt sein sollte.

Vor Ort bestätigten die ersteintreffenden Einsatzkräfte die Meldung. Im Kreuzungsbereich waren zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. In einem der Fahrzeuge wurde die Beifahrerin schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und die Beifahrertür schwer beschädigt. Insgesamt wurden drei Personen verletzt, zwei wurden als schwer- und eine als leichtverletzt kategorisiert. Die Verletzten wurden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst erstversorgt. Die eingeklemmte Person musste nach der ersten Versorgung mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Einsatzleiter Daniel Stolte koordinierte den Rettungseinsatz und ließ hierzu die Tür aus dem Fahrzeug mit Schneid- und Spreizgerät entfernen. Parallel wurde der Brandschutz sichergestellt und die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert und ausgeleuchtet. Die eingeklemmte Person und eine weitere verletzte Person wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert, eine leichtverletzte Person wurde vor Ort behandelt. Die Batterien der Unfallfahrzeuge wurden abgeklemmt und die Fahrbahn grob gereinigt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort, weitere Kräfte stellten den Grundschutz für das Stadtgebiet auf der Feuer- u. Rettungswache sicher. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt, zwei Rettungswagen und einem Krankentransportwagen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Tagesmelderschleife und des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung.

Original-Content von: Feuerwehr Schwelm, übermittelt durch news aktuell