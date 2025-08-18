Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht!

Steinbrücken (ots)

Zum Ziel bislang unbekannter Täter wurde die Fensterscheibe eines Transporters in der Straße Krümmling. Im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, beschädigten die Täter die Scheibe auf unbekannte Art und Weise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Daimler-Benz nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0214217

