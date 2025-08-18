PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb schlagen in Kieswerk zu

Oldisleben (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Esperstedter Straße am Montag in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 06.30 Uhr das dortige Kieswerk heimgesucht. Hierbei zielten es die Täter auf Kabel ab, die sie gewaltsam mit einem Schneidwerkzeug heraustrennten. Der Wert des Beuteguts beträgt etwa 100 Euro. Der Sachschaden ist etwa um ein zehnfaches höher. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0214350

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  18.08.2025 – 15:32

    LPI-NDH: Fahrgast nach Auffahrunfall verletzt

    Mühlhausen (ots) - Die Thomas-Müntzer-Straße in Richtung Görmar befuhren am Montag zwei Fahrzeug hintereinander. Auf Höhe eines Parkplatzes mussten beide Fahrzeugführer verkehrsbedingt Halten. Anschließend fuhren beide Fahrzeuge an, hierbei musste der vorrausfahrende Taxifahrer nochmals verzögern. In der Folge kollidierte der nachfolgende Volkswagen mit dem Haltenden. Ein Fahrgast im Taxi wurde leicht verletzt. ...

  18.08.2025 – 15:31

    LPI-NDH: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht!

    Steinbrücken (ots) - Zum Ziel bislang unbekannter Täter wurde die Fensterscheibe eines Transporters in der Straße Krümmling. Im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 10.30 Uhr, beschädigten die Täter die Scheibe auf unbekannte Art und Weise. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde aus dem Daimler-Benz nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei ...

  18.08.2025 – 15:29

    LPI-NDH: Alkoholisiert durch die Nacht - Wiederholungstäterin auf zwei Rädern

    Nordhausen (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten Polizeibeamte eine Radfahrerin gegen 22.20 Uhr in der Martin-Niemöller-Straße. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 42-Jährigen einen Wert von mehr als zwei Promille. Zu Bestimmung der genauen Konzentration an Alkohol im Blut wurde die Radfahrerin in das nächstgelegene Klinikum gebracht. Gegen ...

