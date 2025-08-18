Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb schlagen in Kieswerk zu

Oldisleben (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Esperstedter Straße am Montag in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 06.30 Uhr das dortige Kieswerk heimgesucht. Hierbei zielten es die Täter auf Kabel ab, die sie gewaltsam mit einem Schneidwerkzeug heraustrennten. Der Wert des Beuteguts beträgt etwa 100 Euro. Der Sachschaden ist etwa um ein zehnfaches höher. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0214350

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell