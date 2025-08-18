Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Werkstatt

Gernrode (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 7 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Bahnhofstraße ein. Der oder die Täter entwendeten daraus mehrere Elektrowerkzeuge im Wert eines vierstelligen Bereiches. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die den Einbruch bemerkt haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0213868

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell