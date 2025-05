Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Verkehrsunfall in Königswinter - Vinxel

Königswinter (ots)

Bei einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge in Vinxel wurden zwei Personen verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter leistete technische Hilfe.

Bei dem Unfall von einem Transporter und einem PKW wurden beide Insassen verletzt. Gegen 20:30 Uhr am Montagabend prallten die Fahrzeuge an einer Engstelle auf der Vinxeler Straße zusammen. Der Transporter rutschte über den Gehweg gegen ein Gartentor. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Rettungsdienst versorgte die mittelschwer verletzte Fahrerin im PKW. Entgegen ersten Meldungen war die Patientin nicht eingeklemmt. Zur patientengerechten Rettung wurden Teile des Fahrzeuges durch die Feuerwehr entfernt. Die Frau wurde durch den Kofferraum aus dem Auto gerettet. Zur Unfallaufnahme blieb die Vinxeler Straße bis in den späten Abend gesperrt. Das Ausleuchten der Einsatzstelle und Aufräumarbeiten erfolgten durch die Löscheinheit Bockeroth. Vor Ort waren zuvor zusätzlich die Löscheinheit Niederdollendorf und der Rüstwagen des Löschzuges Ittenbach eingesetzt.

