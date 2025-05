Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Kellerbrand in Königswinter - Rauschendorf

Königswinter (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Königswinter - Rauschendorf konnte die Feuerwehr eine Brandausbreitung verhindern. Menschen waren, entgegen ersten Meldungen, nicht gefährdet.

Um 14:32 Uhr am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter zu einem Brand alarmiert. Laut erster Notrufe sollten Menschen gefährdet sein. In der Straße `Am Lindenbaum´ brannte es in einem Wohnhaus. Sofort durchsuchte ein Trupp die Gebäudeteile. Nach Befragung der Bewohner und Überprüfung der Räume, konnte Entwarnung gegeben werden. Alle Bewohner hatten das Gebäude verlassen. Ein Schwelbrand im Keller sorgte für eine dichte Rauchentwicklung. Insgesamt wurden drei Atemschutztrupps zur Durchsuchung und Brandbekämpfung eingesetzt. Glimmende Möbelteile wurden aus der Wohnung entfernt. Das Feuer wurde gelöscht und die Räume entraucht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz war die Löscheinheit Bockeroth und die Löschzüge Uthweiler und Oelberg, sowie der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf. Der Rettungsdienst stand mit einem Notarzt in Bereitstellung. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

