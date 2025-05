Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Tatverdacht des besonders schweren Falls des Diebstahls: Drei Männer in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 15. Mai, ist es gegen um 14.58 Uhr zu einem Ladendiebstahl an der Straße Burgfreiheit in einem Drogeriemarkt gekommen. Eine 38-jährige Mitarbeiterin hatte beobachtet, wie zwei Männer diverse kosmetische Produkte in mitgebrachten Plastiktaschen verstauten. Als die gerufenen Streifenwagenteams eintrafen, waren die beiden Männer bereits nicht mehr vor Ort. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte jedoch ein 44-jähriger Mann angetroffen werden, auf den die Beschreibung zutraf. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist.

Ebenfalls konnten drei weitere Männer (zwei 30 und einer 35 Jahre alt) in einem Auto mit offensichtlichem Diebesgut angetroffen werden. Einer der 30-Jährigen sowie der 35-Jährige sind auch kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getreten.

Alle vier wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Die Ermittler prüften in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach mögliche Haftgründe und führten die vier Männer am Freitag, 16. Mai, einem Haftrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und ordnete für drei Männer Untersuchungshaft an. Ein 30-Jähriger wurde entlassen. (cr)

