Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Störungsfreier Verlauf der Kundgebung am Sonnenhausplatz

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 17. Mai, fand am Sonnenhausplatz eine Kundgebung anlässlich des Internationalen Tags gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) statt. Diese verlief zwischen 12 und 15 Uhr störungsfrei mit rund 100 Teilnehmenden.

Die Polizei hatte im Vorfeld Kenntnis von verdächtigen Äußerungen in Sozialen Medien erhalten, die sich allgemein gegen die Teilnehmenden der landesweit stattfindenden Kundgebungen richteten. Auch wenn es keinen konkreten Bezug nach Mönchengladbach gab, erhöhte die Polizei ihre geplanten Schutzmaßnahmen: Die Hindenburgstraße und der Bereich um den Sonnenhausplatz wurden abgesperrt, die ursprünglich als Aufzug geplante Veranstaltung in Absprache mit den Organisatoren in eine stationäre Kundgebung umgewandelt.

Oberste Priorität für die Polizei ist stets der Schutz der Versammlungsfreiheit, die Sicherheit aller Teilnehmenden und der sichere Ablauf der Kundgebung.

Bezüglich der verdächtigen Äußerungen in den Sozialen Medien ermittelt die Kriminalpolizei. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell