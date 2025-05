Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bewohner stellt Einbrecher - zwei vorläufige Festnahmen

Mönchengladbach (ots)

Der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Aachener Straße stellte am Donnerstag, 15. Mai, einen Einbrecher und hielt ihn nebst seiner mutmaßlichen Komplizin bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Der Bewohner befand sich gegen 15 Uhr auf dem Hof, als er plötzlich einen fremden Mann nebst Rucksack sah, der aus seinem eigenen, im Erdgeschoss liegen-den, Küchenfenster herauskletterte. Er eilte sofort dort hin und konnte den 49-jährigen Einbrecher nach einer körperlichen Auseinandersetzung letztlich an der Flucht hindern und in die Hinterräume des angrenzenden Geschäftes bringen. Neben dem Tatverdächtigen trafen die Beamten ebenfalls auf eine 41-jährige Frau, die in dem dringenden Verdacht steht, in dem Geschäft vorstellig geworden zu sein, um die Betreiber abzulenken, während ihr Kompagnon das auf Kipp stehende Fenster öffnete und sich in dem Haus auf Beutezug begab.

Bei dem 49-Jährigen wurden hochwertige Uhren gefunden, die zweifelsfrei dem Bewohner gehören. Ebenfalls führte er ein Butterflymesser mit, dass er auch hervorholte, als der Zeuge ihn auf frischer Tat ertappte. Der Bewohner und der Tatverdächtige erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Das Messer kam nicht zum finalen Einsatz.

Die Polizisten nahmen die beiden einschlägig bereits deutlich in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen, die über einen festen Wohnsitz verfügen, vorläufig fest und brachten sie in das Polizeigewahrsam. Von dort wurden sie am Folgetag nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dortiger Prüfung der Haftgründe entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls in Tateinheit mit räuberischem Diebstahl. Zudem stellt das Führen des Butterflymessers einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Das Messer stellten die Polizisten sicher. (cw)

