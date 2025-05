Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Schwerverletzt nach Unfall mit dreirädrigem Kraftrad

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Sandstraße in der Nacht zu Sonntag, 18. Mai, erlitten der Fahrer eines dreirädigen Kraftrades sowie seine Sozia schwere Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr hatten die Unfallopfer glücklicherweise gegen 1.10 Uhr auf der Anfahrt zu einem anderen Verkehrsunfall entdeckt.

Da die ärztliche Versorgung der Verletzten und deren Transport in Krankenhäuser im Vordergrund stand, konnte der Unfallhergang noch nicht final geklärt werden. Er ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren der 55-jährige Fahrer und die 50-jährige Sozia mit dem Krad aus Richtung Dahler Weg kommend in Richtung Begonienweg unterwegs. In einer Linkskurve prallte das Krad gegen eine Leitplanke und drehte sich. Durch den Aufprall wurde die Sozia vom Fahrzeug über die Leitplanke in das dortige Gebüsch gehoben, der Fahrer lag bei Eintreffen der Rettungskräfte auf der Fahrbahn. Die Halterung der Leitplanke war durch die Kollision stellenweise aus dem Boden gerissen.

Nach medizinischer Erstversorgung brachten Rettungskräfte die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand nicht.

Für die polizeiliche Unfallaufnahme sperrten die Polizisten die Sandstraße bis etwa drei Uhr am Morgen. Das Fahrzeug stellten sie sicher. Da sich erste Hinweise darauf ergaben, dass der Fahrer vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte, wurde ihm zur Abklärung eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang und dessen Ursache, dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell