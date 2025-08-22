PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Horst
Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 21.08.2025, gegen 15.22 Uhr, in der Bauernschaft Horst in Nottuln einen 47-jährigen Dülmener mit seinem Roller an und kontrollierten ihn. Die Kontrolle fand im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle statt. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Diesen gab der 47-Jährige auch spontan zu. Ihm wurde auf der Polizeiwache Dülmen durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

